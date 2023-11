Conflit Hamas-Israël : comment Black Lives Matter a rejoint la cause palestinienne

Manifestation de soutien aux Palestiniens à Times Square, le 13 octobre 2023 à New York

En 2020, AnnEliza Canning-Skinner, jeune femme de 28 ans, manifestait pour le mouvement de soutien aux Noirs américains Black Lives Matter. « Une expérience de solidarité », selon elle. Aujourd’hui, elle descend dans la rue pour soutenir le peuple palestinien.

Il y a quelques jours, lors d’une marche à New-York, elle se retrouve entourée de pancartes proclamant « Black Lives pour la Palestine », ou « Le silence blanc est une violence », slogan populaire dans le mouvement anti-raciste américain. « Tout est lié », résume-t-elle, établissant une convergence entre les deux causes. Jo Behanzin, 25 ans, autre adhérant au mouvement Black Lives Matter, affirme « je veux rendre la pareille, comme la poursuite d'un mouvement contre la suprématie blanche et le colonialisme ».

Pour les experts de ces mouvements, ces solidarités ont des racines anciennes, mais elles ont progressé ces dernières années. « Black Lives Matter a joué un rôle extrêmement important en termes de travail idéologique pour que les gens se préoccupent de la question palestinienne », explique Derek Ide, historien à l'université du Michigan. « Il y a plus de gens dans les rues et c'est certainement une conséquence du type d'organisation que les militants noirs ont mis en place aux côtés des groupes et des organisations pro-palestiniens », ajoute-t-il.

Si depuis le XIXe siècle, des penseurs nationalistes noirs se sont inspirés de la cause sioniste, il est aujourd’hui « beaucoup plus courant, dans les milieux militants afro-américains, de considérer les Palestiniens comme un peuple opprimé », explique Sam Klug, historien spécialiste des études afro-américaines et de la décolonisation. La guerre des Six jours de 1967 a marqué un tournant important, selon lui. Il relève que le Comité de coordination non-violent des étudiants, l'une des principales forces organisatrices du mouvement des droits civiques aux États-Unis, avait publié un document qui « adopte une position pro-palestinienne très forte ». Il « décrivait une sorte de condition commune d'oppression et d'occupation entre les Afro-Américains, les Palestiniens, et une sorte de communauté coloniale mondiale », explique l'historien.

Tout s’accélère des décennies plus tard. D’abord suite à la mort de Michael Brown, 18 ans, tué par la police en août 2014 à Ferguson (Missouri), au moment ou Israël lançait une campagne militaire de sept semaines contre Gaza. Puis après la mort de George Floyd. En effet, plusieurs manifestants interrogés par l'AFP établissent aussi des liens entre les méthodes des forces de l'ordre en Israël et aux États-Unis.