Conférence de presse : Emmanuel Macron veut engager un « réarmement civique », annonce une expérimentation sur la tenue unique à l’école et promet un plan de lutte contre l'infertilité

Emmanuel Macron lors de la conférence de presse à l'Elysée, le mardi 16 janvier 2024.

Emmanuel Macron a présenté, dans le cadre de son « rendez-vous avec la nation » et sous la forme d’une conférence de presse en direct de l’Elysée ce mardi soir, les grands axes de l'action qu'il entend mettre en œuvre avec son nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, pour relancer son quinquennat.

Le chef de l’Etat a tenu à fixer le cap pour la suite de son mandat :

« Après six ans et demi d’action au service des Français, j’ai tenu à vous retrouver en ce moment décisif pour dire à notre pays d’où nous venons, et où nous allons. (…) Nous vivons aussi la crise du modèle démocratique en France comme dans de nombreux pays (...) Pourtant au moment où notre pays est menacé par les tensions du monde, je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir, et convaincu que nous n’en avons pas fini avec notre histoire de progrès. (…) Nous sommes mieux armés, qu'il y a six ans et demi, mais où allons-nous ? Le monde d'hier est en train de s'effacer. Ce gouvernement est le plus jeune et le plus resserré de la Ve République pour que la France reste la France ».

Emmanuel Macron s’est confié sur son projet de « réarmement civique » :

« Je veux rendre la France plus forte et plus juste. Nous devons conduire la France dans les décennies qui viennent. Nous devons partager à nouveau des valeurs communes comme celle du respect. Nous réengagerons un réarmement civique (…) L'instruction civique sera doublée avec 1h par semaine dès la 5e. La tenue unique à l'école sera expérimentée dans une centaine d'établissements ».

Pour l’école, le chef de l’Etat a annoncé l’expérimentation de la « tenue unique » dès l’année 2024 à l’école. Le chef de l’Etat vise la généralisation du port de l’uniforme dans les établissements scolaires publics à partir de 2026. En 2024, une expérimentation de la tenue unique aura lieu dans une centaine d’établissements.

Emmanuel Macron a aussi annoncé la possible généralisation du SNU (service national universel) aux élèves de seconde.

Sur le plan de la sécurité, Emmanuel Macron veut dix opérations « place nette » par semaine, qui permettra de lutter contre les narcotrafiquants :

« Avoir une France plus forte, c’est aussi assurer l’ordre à l’ordre en contrôlant mieux nos frontières grâce, aux textes que nous avons pu voter en France, comme ceux que nous avons voté au niveau européen. (...) L’ordre en luttant contre les incivilités grâce à un doublement de la présence policière dans nos rues. C’est le cœur de la stratégie annoncée il y a quelques années à Roubaix par les emplois créés et les réformes conduites. Et nous allons accroître le rythme à partir la semaine prochaine. Dix opérations de ce type seront conduites chaque semaine ».

Le président veut aussi « reprendre le contrôle des écrans » pour les enfants :

« Nous devons surtout reprendre le contrôle des écrans pour nos enfants. Il en va de l’avenir de nos sociétés et de nos démocraties. Depuis 2017, nous avons entamé à l’école un choc des savoirs. Nous allons le poursuivre avec une rénovation des programmes. Dès la rentrée 2024, l’instruction civique sera doublée. L’histoire de l’art retrouvera sa place également au collège et au lycée ».

Dans le cadre d'une révision des programmes scolaires dans le secondaire, Emmanuel Macron a annoncé que l'enseignement artistique et culturel serait renforcé avec dès la rentrée 2024 des cours de théâtre au collège, ainsi que des cours d'histoire de l'art au collège et au lycée.

Le chef de l’Etat a annoncé la suppression du congé parental, qui sera remplacé par un congé pour les deux parents d’une durée de six mois. Il sera mieux rémunéré.

Lors de sa conférence de presse, le chef de l’Etat a dit souhaiter l’instauration d’un grand plan de lutte contre l’infertilité, avec pour objectif le « réarmement démographique » de la France.

Le président de la République a évoqué la question des élections européennes, qui « seront un rendez-vous et un moment de vérité », selon lui.

Emmanuel Macron a aussi confirmé la baisse de deux milliards d’impôts pour les Français « en 2025 ». « Le gouvernement reviendra sur le détail de la mesure », selon ses précisions.

Le chef de l’Etat veut que les fonctionnaires soient davantage rémunérés « au mérite ».

Emmanuel Macron souhaite « prendre des solutions radicales pour mettre fin au scandale des déserts médicaux ». Selon le chef de l’Etat, « il faut dégager du temps aux médecins pour qu'ils puissent mieux travailler et voir plus de patients. Il faut également régulariser les médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins et que nous laissons dans une précarité administrative ».

Après un discours d’une vingtaine de minutes, Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes à l'Elysée.