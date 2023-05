Commémoration du 8 Mai : les manifestations sont interdites dans un large périmètre autour des Champs-Elysées

Emmanuel Macron lors des cérémonies du 8 mai.

La préfecture de police de Paris a publié deux arrêtés pour interdire les rassemblements « non déclarés » et les manifestations « revendicatives » lors de la journée de lundi sur les Champs-Elysées, à Paris.

Les commémorations du 8 mai en présence d’Emmanuel Macron seront-elles perturbées par des manifestants opposés à la réforme des retraites et à la politique du chef de l’Etat ? Afin de garantir la sécurité sur le périmètre des Champs-Elysées où se dérouleront les commémorations, un arrêté préfectoral a été pris. La préfecture de police a publié deux arrêtés, vendredi 5 mai, qui instituent un très large périmètre autour de la plus belle avenue du monde, à l'intérieur duquel toute manifestation « revendicative » est interdite, de même que les rassemblements « non déclarés », selon des informations de France Info. Les arrêtés listent les peines encourues en cas d'infractions à ces arrêtés.

Ces interdictions sont motivées par le fait que cette commémoration, qui réunit autour du président Emmanuel Macron des membres du gouvernement et des personnalités politiques, est « susceptible de constituer », dans « le contexte actuel de menace très élevée, une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ».

Le président Emmanuel Macron doit remonter l'avenue des Champs-Elysées à bord d'un véhicule encadré par des gardes républicains à cheval, jusqu'à l'arc de Triomphe où il ira ranimer la flamme de la tombe du soldat inconnu.

Depuis l'adoption de la loi sur la réforme des retraites et suite au recours à l'article 49.3 de la Constitution, le président et les membres du gouvernement sont l'objet de manifestations et de « casserolades » à chacun de leur déplacement.