Plusieurs milliers de manifestants ont marché « pour le futur » ce samedi à Paris à l'initiative d'organisations et collectifs écologistes, féministes et anti-précarité.

Les experts climat de l'ONU (Giec) ont publié lundi dernier un nouveau volet de leur rapport. Selon les scientifiques, sans une réduction « rapide, radicale et le plus souvent immédiate » des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, il ne sera pas possible de limiter le réchauffement à +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, ni même à +2°C.

Sans un renforcement des politiques actuelles, le monde se dirige vers un réchauffement de +3,2°C d'ici 2100.

Même si les engagements pris par les Etats étaient respectés, le mercure augmenterait de +2,8°C.

Chaque dixième de degré supplémentaire pourrait provoquer de nouvelles catastrophes climatiques.

Il faudrait donc que les émissions atteignent leur pic avant 2025, dans moins de trois ans, et diminuent de près de la moitié d'ici 2030 par rapport à 2019, selon le Giec.

83 événements étaient organisés samedi en France selon les organisateurs de ces « Marches pour le futur », à l'appel de plus de 300 associations, collectifs, syndicats ou mouvements locaux.