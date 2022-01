Claude Guéant sera fixé sur sa demande de remise en liberté le 7 février

Claude Guéant sera officiellement fixé sur sa demande de remise en liberté le 7 février.

Un juge d'application des peines a examiné, ce mercredi 19 janvier, la demande de remise en liberté de l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. La décision sera officiellement rendue le 7 février prochain, selon des informations d’Europe 1. Claude Guéant, 77 ans, est en détention depuis le 13 décembre.

La justice a décidé de l'incarcérer après avoir estimé qu'il ne réalisait pas les versements nécessaires pour payer l'amende de 75.000 euros et les dommages et intérêts qu'il s'était vu infliger en 2019 dans le dossier des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Il avait aussi été condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, mais avait bénéficié d'un aménagement de peine et la purgeait en liberté conditionnelle.

Son avocat, Maître Philippe Bouchez El Ghozi, expliquait, le jour de l'incarcération, que son client devait encore « payer une somme de 115.000 euros » et qu'il payait « depuis deux ans 3.000 euros par mois qui sont saisis sur ses retraites d'un montant de 5.500 euros ». Il affirmait qu'il ne lui restait que 1.600 euros par mois et ne pouvait payer plus.