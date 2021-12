Christiane Taubira hésiterait à se présenter à l'élection présidentielle

Christiane Taubira

Elle hésite. Selon BFM TV, Christiane Taubira réfléchirait à se présenter à l'élection présidentielle, vingt ans après sa première candidature. L'ancienne garde des Sceaux pourrait "poser un acte politique" d'ici la mi-décembre pour appeler la gauche désunie à sa responsabilité face à la dangerosité de l'extrême droite.

"On sait aussi qu’elle entretient d’excellentes relations avec la Primaire populaire, ce collectif citoyen qui veut unifier la gauche derrière un candidat unique choisi par la société civile. A ce jour, 220 000 participants se sont inscrits et choisiront, au début de 2022, leur candidat parmi ceux qui sont présélectionnés. Pour l’instant, l’ancienne ministre est en tête" écrit aujourd'hui Le Monde qui fait référence à l'article de BFM TV paru hier mardi.

Mais sa candidature bute sur une réalité ajoute Le Monde : "A quel parti politique pourrait-elle s’adosser, qui lui fournirait équipe de campagne et moyens financiers ? Le parti socialiste ? EELV ? Il faudrait qu’Anne Hidalgo et Yannick Jadot soient d’accord pour se retirer. Dans l’entourage de Christiane Taubira, on craint qu’il ne soit trop tard."

Et "Si jamais Christiane Taubira se présente, il y aurait neuf candidats de gauche sur la ligne de départ pour la présidentielle." souligne Le Monde.

C'est peut-être un peu beaucoup