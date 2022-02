Certains responsables russes craignent qu'une invasion à grande échelle de l'Ukraine ne soit plus coûteuse que ne le pense le Kremlin

Le Kremlin

Des communications interceptées obtenues par les États-Unis ont révélé que certains responsables russes craignaient qu'une invasion à grande échelle de l'Ukraine ne soit plus coûteuse et plus difficile que ne le pensent le président russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants du Kremlin explique CNN.

Les responsables russes ont également déploré que leurs plans aient été découverts et exposés publiquement par les nations occidentales, ont déclaré deux de ces sources, citant des communications interceptées.

Des responsables ont déclaré samedi à CNN que Poutine avait désormais rassemblé 70% du personnel militaire et des armes aux frontières de l'Ukraine dont il aurait besoin pour une invasion à grande échelle du pays. Certaines évaluations indiquent qu'il envisage peut-être d'essayer de prendre la capitale ukrainienne, Kiev, ont-ils déclaré, et la ville pourrait tomber dans les 48 heures suivant une invasion terrestre et aérienne à grande échelle.

Une autre possibilité, ont déclaré les responsables, est que Poutine décide d'une opération sur plusieurs fronts, en envoyant des forces de plusieurs directions à travers l'Ukraine pour briser rapidement la capacité de l'armée ukrainienne à se battre en tant que force cohérente.

Les analystes militaires se demandent si la poursuite de l'hiver doux pourrait affecter les plans d'une offensive.