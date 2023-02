Ce qu’on sait du ballon espion chinois qui survole les États-Unis

il y a 10 minutes Le ballon suspecté d'être utilisé par la Chine à des fins d'espionnage survolant le Montana, le 1er février 2023

Ce « ballon espion » chinois vole à haute altitude depuis plusieurs jours au-dessus de l’Amérique du Nord. Un épisode qui ravive les tensions entre la Chine et les États-Unis, à deux jours de la visite du Secrétaire d’État Anthony Blinken à Pékin.

Le ballon espion a été découvert jeudi volant au-dessus du territoire américain. « Nous n’avons aucun doute sur le fait que le ballon provient de la Chine », a indiqué un haut responsable américain de la Défense. Le Pentagone a un temps envisagé de l’abattre, avant de se raviser suite aux risques potentiels posés par les débris pour les personnes au sol. « Nous avons considéré qu'il était suffisamment gros pour que les débris provoquent des dégâts » s'il devait retomber dans une zone habitée, explique-t-on du côté du Pentagone.

Un porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a précisé dans un communiqué que « le ballon volait actuellement à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial » et que sa structure « ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol ».

Pour la Défense américaine, le ballon serait « destiné à la surveillance » et « sa trajectoire actuelle l’amènerait au-dessus de sites sensibles » notamment des bases aériennes et des silos de missiles stratégiques. L’objet a survolé les îles Aléoutiennes en Alaska et le Canada avant d’apparaître au-dessus de la ville de Billings dans le Montana mercredi, selon des responsables américains cités par la BBC.

La Chine appelle ce vendredi à ne pas « monter les choses en épingle » concernant ce ballon qui survole depuis quelques jours l'Amérique du Nord. Pékin a ajouté « vérifier » les informations à son propos. « Une vérification est en cours », a affirmé devant la presse une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Elle ajoute qu’ « émettre des conjectures et monter les choses en épingle avant même que les faits ne soient établis n'aide pas à une résolution appropriée du dossier ». « En tant que pays responsable, la Chine a toujours strictement respecté le droit international et n’a aucune intention de violer le territoire et l’espace aérien d’un Etat souverain », a encore affirmé la porte-parole.