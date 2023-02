Ce qu’on sait de la visite surprise de Joe Biden en Ukraine

Le président américain Joe Biden en visite à Kiev aux côtés de son homologue ukrainien, lundi 20 février 2023

Joe Biden a surpris le monde entier en se rendant à Kiev ce lundi. « La plus importante des visites de toute l’Histoire de l’Ukraine » selon le président ukrainien.

Une visite aussi historique qu’inattendue. Comme l'explique CNN, le président américain a déjoué tous les pronostics et gardé son déplacement de quelques heures secret en s'envolant incognito dans la nuit de samedi à dimanche à bord d'Air Force One. Quelques rares journalistes ont eu la chance de l’accompagner, avec l’interdiction formelle de prendre des photos pour des « raisons de sécurité » évidentes.

De son côté, la Maison-Blanche avait publié un planning officiel - et public - qui indiquait que le président devait encore se trouver sur le sol américain pour la journée de dimanche, avant de s’envoler pour la Pologne dans la nuit de lundi à mardi. En réalité, il avait déjà quitté le territoire américain. Si on ignore où Joe Biden a atterri avant de rejoindre Kiev, le New York Times indique seulement que le président américain est arrivé dans la capitale ukrainienne au terme d’un voyage en train de plusieurs heures, organisé secrètement depuis la frontière polonaise.

Lors de sa visite, Joe Biden a promis de nouveaux armements et un soutien « indéfectible » à son allié ukrainien, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe.