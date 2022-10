Carburants : la grève reconduite sur 5 sites du groupe TotalEnergies et la ristourne de 30 centimes est prolongée

raffinerie

La CGT indique que la grève a été reconduite ce lundi matin sur cinq sites de TotalEnergies : ceux de Normandie (raffinerie et dépôt), Donges (raffinerie et dépôt), La Mède (bioraffinerie et dépôt), Flandres (dépôt) et Feyzin (dépôt, la raffinerie étant à l’arrêt pour raison technique) explique Le Parisien.

Le syndicat CGT compte poursuivre le mouvement jusqu’à mardi, journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle.

"L’accord signé la semaine dernière par les syndicats majoritaires chez TotalEnergies prévoit une hausse des salaires de 7%, dont 5% d’augmentation pour les ouvriers et techniciens et 3,5 % pour les cadres, plus une part individuelle variable, et une prime d’un mois de salaire, avec un plancher de 3 000 euros et un plafond de 6 000 euros" ajoute Le Parisien.

"La CGT continue, elle, à réclamer 10% de hausse des salaires".

Sur le plateau de TF1, dans le journal de 20 h dimanche soir, la Première ministre a annoncé la prolongation de la ristourne de 30 centimes, assurant que TotalEnergies allait aussi prolonger sa remise de 20 centimes.