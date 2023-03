Carburants : l'approvisionnement de l'Ile-de-France a redémarré

Raffinerie de TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher en Normandie.

L'approvisionnement du bassin parisien en carburants par la grande raffinerie de TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher en Normandie a repris vendredi après une intervention des forces de l'ordre, a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

"Le pompage a redémarré" et "cela permet d'approvisionner l'Ile-de-France", a déclaré la ministre, interrogée par RMC sur l'intervention des forces de l'ordre dans la nuit pour débloquer la raffinerie de Gonfreville-L'Orcher en Normandie et permettre aux salariés réquisitionnés de prendre leur service. "Ce sont des réquisitions ultra-ciblées, on parle de trois ou quatre salariés qui doivent prendre leur service", a ajouté la ministre.

Selon Eric Sellini, coordinateur national CGT Chimie, "ce sont juste les expéditions qui vont reprendre, très partiellement et s'ils y arrivent, et sur un seul produit, le kérosène car les aéroports parisiens sont à sec".

