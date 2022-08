Canicule : ce vendredi 12 août sera la journée la plus chaude de la semaine en France

19 départements du Sud-Ouest au Finistère ont été placés en vigilance orange canicule, selon les prévisions de Météo-France, pour cette journée du 12 août.

Avec les fortes températures et alors que l’inquiétude est grande vis-à-vis de la sécheresse et des incendies, 19 départements du Sud-Ouest au Finistère ont été placés en vigilance orange canicule, selon les prévisions de Météo-France pour ce 12 août. La journée de vendredi sera la plus chaude de la semaine et de cette quatrième vague de chaleur.

En matinée, quelques nuages bas étaient présents sur le littoral aquitain et autour du golfe du Lion. Le soleil va briller toute la journée sur l'ensemble du pays, dans une atmosphère étouffante.

Dans l'après-midi, des averses orageuses se développeront sur les massifs des Pyrénées, des Alpes du sud et sur le relief corse. Les orages seront moins nombreux que la veille.

Les minimales seront élevées dans le sud avec pas moins de 19 à 24°C dans la matinée. Sur le Nord du pays, on atteindra entre 11 et 16°C, 17 à 20°C par endroits en première partie de journée. Le mercure affichera une fois de plus des maximales très chaudes avec 32 à 39 °C de la Bretagne à la vallée de la Garonne, où les 40/41°C seront possibles par endroits dans l’après-midi.

Il fera moins chaud sur la côte atlantique. On atteindra 29 à 35°C des côtes de Manche au Nord-Est, 30 à 38°C ailleurs sur la façade Est.