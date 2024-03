Campagne des européennes : Jordan Bardella estime que l'Europe « ne doit plus être subie, elle doit être voulue »

Jordan Bardella lors de son meeting à Marseille le dimanche 3 mars 2024.

Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national, a lancé officiellement sa campagne pour les élections européennes avec un grand meeting organisé ce dimanche à Marseille. Le Rassemblement national est donné en tête des intentions de vote dans les sondages pour ce scrutin européen qui se déroulera le 9 juin prochain.

Selon Jordan Bardella, l'Europe « ne doit plus être subie » :

« La France n’a pas besoin de mourir pour que l’Europe vive. Les nations n’ont pas besoin de s’éteindre pour que l’Europe brille. L’Europe ne doit plus être subie, elle doit être voulue et, pour cela, elle doit associer les peuples qui la composent ».

Lors de son discours ce dimanche à Marseille, Jordan Bardella a évoqué la question de l'immigration. Il a notamment dénoncé le Pacte pour les migrations qu'il a rebaptisé « Pacte de submersion ». Selon le représentant du RN ce mécanisme prévoit selon lui « le transfert de la compétence migratoire des Etats-Nations aux instances européennes » et « un immigrationnisme militant » :

« Notre politique migratoire ne doit plus être centrée sur la volonté des derniers arrivants, mais sur le consentement de la Nation. C’est aux Français, et à eux seuls, de décider qui peut entrer sur notre sol, qui peut s’y maintenir, et qui ne le peut pas ».

Jordan Bardella considère que le 9 juin prochain sera le « jour 1 de l'alternance ». Il a appelé « les Français à s’unir et à se rassembler » derrière la liste du Rassemblement National. Il a appelé au vote utile en faveur du RN et a tenu à s'adresser « à ceux qui seraient tentés de disperser leur vote sur une autre liste patriote ou de s’abstenir. Je veux leur dire que nous menons une course contre le temps et qu’après il sera trop tard ». Les électeurs de droite auront aussi la posibilité de voter pour la liste LR de François-Xavier Bellamy, la liste Reconquête de Marion Maréchal ou celle de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan.

Le candidat du RN aux élections européennes a dénoncé les conséquences pour la France de la politique européenne et de l’action d’Emmanuel Macron :

« Au fond, ce que nos dirigeants et l’Union européenne ont provoqué, main dans la main, c’est le grand effacement de la France. Et le grand effaceur... s'appelle Emmanuel Macron. Sept ans de macronisme ont affaibli la France ».