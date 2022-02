Jennifer de Araujo tient un portrait de sa fille Maëlys, à son arrivée à la cour d'assises de Grenoble, dans l'est de la France, lors du procès de Nordahl Lelandais. 1er février 2022.

Les espoirs sont grands pour la famille. « Il faut qu’il prenne le maximum », exprimait Colleen, la grande soeur de la petite Maëlys. Après les réquisitions de l’avocat général, la jeune femme déclarait être « soulagée » au micro de BFM TV.

« C’est ce que j'attendais, après on verra demain le verdict », a ajouté Jennifer de Araujo, la mère de la fillette enlevée en août 2017 lors d'un mariage dans l'Isère.

« Je vous demanderais de déclarer Nordahl Lelandais grand criminel, grand prédateur », a déclaré le représentant du parquet devant les assises de l'Isère, qualifiant l'accusé de « danger social absolu », estimant un mobile qui était « évidemment » sexuel.

Maëlys, âgée de huit ans, avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d'une soirée de mariage dans la petite commune de Pont-de-Beauvoisin, dans l’Isère.

Ce n’est que six mois plus tard, après une longue et fastidieuse enquête, que Nordahl Lelandais est passé aux aveux. Alors soupçonné par les enquêteurs, une tâche de sang appartenant à la fillette avait été découverte dans le coffre de sa voiture. Lelandais avait alors montré aux enquêteurs ou il avait dissimulé le corps.

Nordahl Lelandais a été condamné en mai 2021 pour un autre meurtre, celui du caporal Arthur Noyer, commis dans la nuit du 11 au 12 avril 2017.