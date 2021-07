Bureau exécutif de La République en marche : les leaders de la macronie reprennent le parti en main à la suite d’un nouveau vote

Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, arrive pour une réunion de remise d'un rapport sur les "Priorités essentielles pour le renouveau de France 2020" à l'Elysée, le 2 juillet 2020.

Selon des informations de L’Opinion, les 800 membres du conseil national de La République en marche étaient appelés, depuis lundi, à renouveler le bureau exécutif du parti présidentiel. Près de 85 % d’entre eux ont participé à ce scrutin interne. Le nouveau bureau se réunissait pour sa première séance ce jeudi.

La République en marche a donc officiellement renouvelé mercredi son bureau exécutif, l’organe décisionnaire de LREM.

D’après la rédaction de L’Opinion, la liste 2, conduite par le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand et composée pour moitié de figures majeures de la macronie, a triomphé avec 81,84 % des suffrages. La liste 1 de Causans et composée d’illustres inconnus a obtenu 18,16 % des voix.

Ce vote interne est l’occasion, à neuf mois de l’élection présidentielle, d’une reprise en main du mouvement par les « historiques » du parti.

Les personnalités politiques suivantes vont donc siéger dorénavant au sein de ce bureau exécutif renouvelé de La République en marche, selon des informations de l’opinion :

« Richard Ferrand, les deux présidents de groupe à l’Assemblée et au Sénat (Christophe Castaner et François Patriat), deux ministres déléguées (Brigitte Bourguignon et Brigitte Klinkert), deux députés (Marie Guévenoux et Roland Lescure), un ami d’Emmanuel Macron (Jean-Marc Borello, président du groupe SOS, rescapé de l’équipe précédente), deux conseillers d’Emmanuel Macron (Anne de Bayser, ex-secrétaire générale adjointe de l’Elysée et Stéphane Séjourné), le président des Jeunes avec Macron (Ambroise Méjean), une ancienne ministre (Sibeth N’Diaye) et même une ancienne co-déléguée générale d’En Marche ! (Bariza Khiari, qui avait pris ses distances avec le parti depuis 2017). Dix autres personnalités viendront compléter cette équipe, dont les ministres Gabriel Attal, Sébastien Lecornu et Marlène Schiappa, et les députées Laetitia Avia et Stéphanie Rist ».

Le parti présidentiel souhaite donc se repolitiser pour la campagne présidentielle.