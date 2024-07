Bruxelles met Meta en garde contre la version payante de Facebook et Instagram pour l’Europe

Pour la Commission européenne, Meta ne respecterait pas le règlement Digital Markets Act (DMA)

Tout comme le concepteur le géant américain Apple, le groupe derrière Facebook et Instagram ne respecterait pas le règlement Digital Markets Act (DMA), qui vise à réinsuffler de la concurrence dans l’économie du numérique. Une situation qui l’expose à des milliards d’euros d’amende.

Bruxelles reproche au groupe de Mark Zuckerberg l’introduction en Europe en novembre 2023 d’un abonnement payant optionnel à Facebook et Instagram. Ceux qui y souscrivent, pour minimum 10 euros par mois, ne verront plus de publicités sur les deux réseaux sociaux.

Le prioritaire de Facebook et Instagram affirme que cet abonnement a été mis en place pour se conformer au DMA en offrant une alternative aux internautes européens qui refusent que leurs données sur Facebook et Instagram soient captées et combinées pour afficher les publicités les plus pertinentes possibles.

Pour la Commission, le choix entre « payer ou consentir » n’en est pas vraiment un. « C’est un choix binaire, qui est une infraction au DMA », indique le commissaire au marché intérieur Thierry Breton. « Nous voulons donner aux citoyens les moyens de contrôler leurs propres données et d'opter pour une publicité moins personnalisée », ajoute la vice-présidente de la Commission Margrethe Vestager.

L’enquête durera jusqu’à mars 2025.