Bruno Le Maire dénonce certains pays dont l'Allemagne qui tardent à ratifier le fonds de relance européen

Bruno Le Maire

"Il faut que l’UE comprenne que nous ne pouvons plus attendre pour disposer du plan de relance européen. Il faut accélérer les procédures. La croissance, c’est maintenant. La relance, c’est maintenant. En 2022 ou 2023, il sera trop tard" a déclaré ce matin Bruno Le Maire sur LCI.

Le ministre de l'économie dénonce, entre autres, le fait que la cours constitutionnelle allemande ait été saisie, pour savoir si l'Allemagne pouvait ou non valider ce plan de 750 milliards d'euros. Et d'autres pays tardent aussi à valider ce plan. L'argent est donc bloqué.

Faisant allusion à la série télévisée Rintintin Bruno Le Maire a ajouté : "Je constate que la cavalerie américaine arrive à temps, que l'argent il est là, il est aux Etats-Unis", "J'aimerais que la cavalerie européenne arrive aussi à temps", en dénonçant le fait que "la mesure sur les ressources propres, celle qui permet de décaisser l'argent européen, n'a toujours pas été ratifiée par les 27 Etats membres de l'Union européenne."

Le ministre s'est déclaré, malgré tout confiant : "N’oublions jamais que la Nation française a des capacités exceptionnelles. Nous allons rebondir. Nous allons retrouver ce qui fait notre force c’est-à-dire du dynamisme économique et une culture qui nous rassemble" a-t-il ajouté en précisant : "Notre stratégie depuis le début n’a pas changé : nous protégeons les salariés et les entreprises, nous protégeons les Français. C’est un investissement qui nous permettra de redémarrer plus fort dès que les contraintes sanitaires seront levées."