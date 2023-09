Bruno Le Maire considère qu’une ristourne sur le prix des carburants ne serait « pas responsable »

Bruno Le Maire estime qu’une baisse sur le prix des carburants ne serait « pas responsable » sur le plan budgétaire.

Alors que la hausse des prix des carburants fragilise le pouvoir d’achat des Français et des plus modestes, une ristourne ne serait « pas responsable », compte tenu du coût qu'elle représenterait, et « pas cohérente » avec les engagements budgétaires du gouvernement, a confié ce dimanche 3 septembre Bruno Le Maire.

Le ministre de l'Economie réagissait à une proposition formulée vendredi par le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui avait réclamé une ristourne « pour tous » de 15 à 20 centimes par litre de carburant.

Sur BFMTV ce dimanche, Bruno Le Maire a indiqué que cette proposition « coûte 12 milliards d'euros ». Selon lui, cela ne serait pas cohérent « avec les engagements budgétaires et la sortie du quoi qu'il en coûte. Je pense que ce n'est pas une décision responsable, surtout à un moment où nous continuons à payer une partie de la facture des Français en matière d'électricité », une référence au bouclier tarifaire encore en vigueur, et qui doit s’arrêter d'ici la fin 2024. Le bouclier tarifaire « va coûter plus de 30 milliards d'euros en 2023 ».

Face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement avait mis en place à l'automne 2022 une ristourne de 30 puis 10 centimes, à laquelle il avait mis fin le 31 décembre. Le gouvernement avait évalué la mesure à 8 milliards d'euros.