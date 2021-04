Brune Poirson (LREM) abandonne son mandat de député et la politique

La macronie perd, à nouveau, un de ses membres : l'ex secrétaire d'État à la Transition écologique, de 2017 à 2020, Brune Poirson (38 ans) abandonne son mandat de parlementaire, et annonce dans un long texte sur Facebook qu'elle quitte la politique pour l'instant, tout en se félicitant de ce qu'elle a fait.

"Aujourd’hui, mon mandat parlementaire s’achève. Je fais le choix de continuer à porter, sous d’autres formes, un combat concret et sans renoncements en faveur de la #transition #écologique et #solidaire. Alors que s’achève mon mandat parlementaire et après trois années au gouvernement, je tiens à exprimer toute ma gratitude vis-à-vis du Président de la République et d’Edouard Philippe.