Bordeaux : violente agression d'une grande mère et de sa petite-fille

Un "acte intolérable". Alors que les images circulaient sur les réseaux sociaux d'une agression envers une septuagénaire et sa petite-fille, le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde a dénoncé un acte "d'une rare violence" à Bordeaux, ajoutant qu'un suspect a été placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés lundi 19 juin "en fin d'après-midi", "cours de la Martinique", alors que la personne âgée de 73 ans se trouvait devant son domicile avec sa "petite-fille", une enfant mineure "de moins de 15 ans", a précisé le préfet. La septuagénaire a été hospitalisée et s'est vue prescrire quatre jours d'ITT mais "son pronostic vital n'est pas engagé".

Le préfet s'est félicité de la rapidité de l'arrestation du principal suspect : "L'exploitation vidéo par les forces de l'ordre et les déclarations d'un témoin ont permis une interpellation très rapide", selon lui. Une vidéo diffusée lundi soir sur le compte Twitter de l'ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian montre un homme pénétrant dans un bâtiment en plein jour puis en extirpant de force une femme âgée et une enfant, les projetant avec violence à terre, avant de quitter les lieux, visiblement apeuré.

Selon le témoignage d'un voisin, l'auteur de l'agression était parvenu à fuir à bord d'une voiture mais des policiers de la Brigade anti-criminalité l'ont interpellé une heure après les faits, dans un état "très agité". Agé de 29 ans, il a été placé en garde à vue pour "violation de domicile, tentative d'enlèvement et de séquestration, violences sur personne vulnérable et mineure de 15 ans." Il nierait les faits. Bien connu des services de police pour pas moins de 15 mentions à son casier judiciaire pour des contentieux routiers et des infractions en lien avec les stupéfiants, il est placé sous tutelle et en rupture de traitement psychiatrique.

Toute la droite réagit à l'événement. Eric Zemmour, le premier, qui écrit sur twitter à ses partisans : "Voilà ce qu’ils ont fait de notre pays. Français, réveillez-vous". Tandis que la députée RN de Gironde Edwige Diaz dénonce "l’ensauvagement qui gangrène notre société". L'ex-maire (LR) de Bordeaux, Nicolas Florian a lui choisi de partager ces "images insupportables". Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella dit ne pas vouloir "d’une France où l’on peut être agressé, pour rien, sur le pas de sa porte".

Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, s'est exprimé ce mardi matin, s'affirmant "extrêmement choqué par l'agression" et assurant la grand-mère et sa petite-fille de tout son soutien. "Je n'entends pas commenter des réactions qui sont indécentes et indignes" a-t-il conclu.