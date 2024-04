Bordeaux : un mort et un blessé grave dans une attaque au couteau, l'assaillant tué par la police

L'un des agents a été dans l'obligation de faire usage de son arme de service, le touchant mortellement, selon franceinfo.

Une attaque au couteau a fait un mort et un blessé grave à Bordeaux, mercredi 10 avril dans la soirée, a appris France Télévisions de source policière.

Les faits se sont produits en début de soirée sur les quais de la Garonne. Peu avant 20 heures, au niveau du Miroir d'eau, l'assaillant a blessé mortellement un premier homme de 37 ans, selon les informations de franceinfo et France Bleu Gironde.

Il a ensuite poursuivi son chemin sur le quai Richelieu et s'en est pris à un autre individu, un homme de 26 ans, le blessant grièvement à la cuisse et au flanc. Les jours de ce dernier ne sont plus en danger.

L'assaillant a ensuite pris la fuite en direction du pont de pierre, avant d'être repéré par une patrouille de police. L'un des agents a été dans l'obligation de faire usage de son arme de service, le touchant mortellement, selon franceinfo.

Selon une source proche de l'enquête, l'hypothèse terroriste est écartée, et la piste privilégiée dans la soirée était celle d'une rixe sur fond de différend sur la consommation d'alcool des deux victimes. Toutes deux sont de nationalité algérienne.