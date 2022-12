Blois : deux heures avant de se faire frapper par son ex, la jeune femme était au commissariat pour porter plainte

Deux heures avant de se faire agresser, la police a refusé de prendre la plainte de la jeune femme.

Une agression évitable ? Le mardi 12 décembre dernier à Blois, une jeune femme de 24 ans a été violemment agressée par son ex compagnon. Seulement, deux heures avant le drame, Chloé, la victime, s'est rendue au commissariat de Blois avec l'intention de déposer plainte contre son ancien compagnon. Une fois sur place, les policiers lui ont dit de revenir le lendemain pour faire cette démarche. Malheuresement, la jeune femme n'aura pas l'occasion de revenir. La jeune femme est lynchée deux heures plus tard par son ancien petit ami et retrouvée inconsciente dans le hall de son immeuble par les secours.

Le 20 décembre, TF1 a pu joindre un proche de la victime. "Le jour où Chloé est allée porter plainte, elle était au téléphone avec sa maman. Elle lui a tout raconté", indique-t-il. "Sa mère l'a encouragée à porter plainte et l'a gardée au téléphone, écoutant ainsi la conversation. Le policier a refusé de prendre sa plainte, expliquant que Chloé n'avait pas déposé de main courante et que ça n'était plus possible à cette heure de le faire."

"Chloé a passé son téléphone au policier, à l'autre bout, sa mère l'a supplié de prendre sa plainte. Mais il a refusé. Elle lui a assuré que son agresseur devait attendre devant chez sa fille, mais le policier a refusé de mettre en place toute protection", poursuit ce proche, selon qui la jeune femme a subi des coups "dès les premières semaines de leur rencontre". Depuis ce jour, Chloé est à l'hopital dans le coma, sans qu'on puisse savoir si elle s'en sortira.

