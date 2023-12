Avant l’examen de la loi immigration, l’exécutif met une pression maximale sur LR

Une bataille s’engage. Et pour cela, l’exécutif entend bien mettre une pression aux députés de droite « insaisissables ». À la veille du début d’examen de la loi immigration par les députés, Élisabeth Borne, qui a déjà dit par le passé son refus de déclencher un 49.3 sur des textes qui ne sont pas financiers, n’a pas changé d’avis et plaide pour une responsabilisation des députés, selon Le Figaro.

Quoi qu'il arrive, « il faut aller au vote pour responsabiliser tout le monde », entend-on au gouvernement. Et en cas de rejet, « le texte poursuivrait son chemin parlementaire » rappelle une importante source gouvernementale.

Le RN et LR hésitent à joindre leur voix à la gauche pour faire précipitamment tomber le texte, laissant planer le doute quant à leurs intentions. « Si les LR ne voulaient pas jouer le jeu sur ce texte, personne ne pourra faire adopter un autre texte de ce type. Personne ne fera plus ce travail de dentelle, d'écoute, et d'ouverture. Il faudrait en tirer les conséquences à l’Assemblée », glisse-t-on en réponse à une question sur la perspective d’un rejet du texte par l’Assemblée nationale.