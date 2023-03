Autoroutes : le rapport tenu secret publié par Caradisiac

Fin janvier, Le Canard enchaîné a révélé un rapport 2021 sur le modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) qui confirme la surrentabilité de ces dernières. En revanche, celui-ci reste maintenu dans la confidentialité par le gouvernenement. Face à cela, l'hebdomadaire satirique a accusé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, d'avoir "étouffé" ce rapport. Cependant, le média Caradisiac a fini par mettre la main dessus et a décidé de le rendre public en exclusivité, en partenariat avec Marianne, ce mardi 21 mars.

Sur France Info, il y a une semaine, Bruno Le Maire a promis de le publier. Seulement le ministre de l'Économie et des Finances, qui doit en discuter à l'Assemblée nationale ce 22 mars, avec le ministre des Transports, Clément Beaune, n'a pas précisé un délai. Et, actuellement, le rapport consacré au modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA), remis il y a maintenant plus de deux ans, reste confidentiel.

Selon Caradisiac, les informations qu'il contient, pourtant d'intérêt général, ne devraient pas avoir vocation à rester secrètes. Ce qui explique que, en association avec l'hebdomadaire Marianne, le média a décidé de le rendre public. Caradisiac a fini par mettre la main sur ce rapport étouffé sur les autoroutes et le propose en téléchargement libre.