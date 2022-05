Aurélien Rousseau devient directeur de cabinet d'Elisabeth Borne

Aurélien Rousseau

"Au moment de commencer ma mission auprès d’Elisabeth Borne dont la confiance m’honore, j’ai une pensée pour ma grand-mère, Jeanne Boyer, élue à 29 ans en 1945 à Alès au sortir de la résistance et pour Véronique Bédague qui est «la première» à avoir occupé ce poste, et de quelle façon !" écrit Aurélien Rousseau sur son compte Twitter.

L'ancien directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (qui a a quitté ce poste l'été dernier pour rejoindre le conseil d'Etat), a en effet été nommé directeur de cabinet d'Elisabeth Borne.

Ce professeur d'histoire-géographie de 45 ans, passé par l'ENA, fait son retour à Matignon : il avait déjà été directeur de cabinet adjoint lorsque Manuel Valls, puis Bernard Cazeneuve, ont occupé le poste sous le quinquennat de François Hollande précise France Info.

"Venu de la mairie de Paris, sous Delanoë puis Hidalgo, plutôt spécialiste des questions de transport et d’urbanisme, il a piloté la chaotique loi Travail lors de son précédent passage à Matignon, entre 2015 et 2017. Le texte avait débouché sur le plus long et le plus dur conflit social de l’ère Hollande." ajoute Libération.