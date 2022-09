Aurélien Pradié est officiellement candidat à la présidence des Républicains

Aurélien Pradié vient d’officialiser sa candidature à la présidence des Républicains.

Alors que le nouveau leader des Républicains doit être désigné en décembre prochain, Aurélien Pradié vient d’officialiser sa candidature. Il a accordé un long entretien à la rédaction du Figaro. Il confirme qu'il sera officiellement candidat. Le numéro trois de LR souhaite briguer le poste de la présidence du parti pour « incarner le changement » et une droite populaire.

Il a notamment l'intention de proposer une « alternative » aux candidatures d’Éric Ciotti et de Bruno Retailleau à la présidence du parti LR :

« Oui, je suis candidat à la présidence des Républicains. Je veux porter une nouvelle espérance: rebâtir la droite populaire que nous avons perdue. Je souhaite que la droite parle de tout, de chaque préoccupation des Français, et qu’elle parle à tout le monde, du plus humble au plus favorisé. Je souhaite que nous retrouvions l’imagination et l’audace qui ont toujours fait gagner la France ».

Aurélien Pradié a notamment présenté son projet pour la présidence des Républicains :

« Nous avons perdu le goût des libertés, y compris politiques. Devenons les défenseurs des libertés. La droite populaire est celle qui cesse d’être une punition pour les Français. Je crois en la promesse républicaine. (…) Les audacieux sont de droite. En menant les combats pour le handicap, contre les violences faites aux femmes et aux enfants, je suis de droite, pleinement de droite. Je renoue avec nos grands combats pour la dignité ».

Il a également détaillé ses propositions en matière régalienne :

« J’ai l’ambition d’apporter des propositions fortes. En matière d’immigration, je propose une idée claire: rendre tous les titres de séjour probatoires. Au terme d’une période de trois ans, chaque demandeur devra parler parfaitement le français, avoir une qualification, démontré qu’il connaît et respecte nos institutions. S’il échoue, il devra quitter le territoire. Au premier délit ou crime, la probation se transformera en expulsion. Mais s’il passe les étapes, la France lui donnera sa chance. C’est la promesse républicaine. Ferme et juste. Je souhaite que nous sortions le droit des étrangers du seul droit administratif. La situation de l’imam Iquioussen confirme que ces questions relèvent de la sûreté nationale et de la défense de nos valeurs. La création d’une cour spécialisée permettrait de se réarmer ».

A l’occasion de cet entretien au Figaro, Aurélien Pradié dévoile notamment son plan pour rebâtir Les Républicains :

« Nous sommes aujourd’hui en danger de mort. Nous devons donc tout changer: le nom, le siège, notre organisation, notre message. Il faut assumer la rupture, y compris avec Nicolas Sarkozy. Le prochain patron des Républicains devra aussi être un mécanicien qui met les mains dans le cambouis. J’engagerai dès décembre un tour de France. Nous devons redonner envie. Je proposerai un congrès fondateur le 5 décembre 2023. Nous aurons une année pour tout changer. C’est un 5 décembre que Jacques Chirac a créé le RPR (...) Je ne suis pas certain qu’exposer notre futur candidat au feu nucléaire dès janvier soit un service à lui rendre… Si l’on veut sincèrement aider notre candidat, c’est mon cas, il ne faut pas faire de lui un otage. Laurent Wauquiez se prépare avec gravité à 2027, il a raison de le faire ainsi. Notre candidat à la présidentielle n’aura besoin ni d’un courtisan ni d’un concurrent. Il aura besoin d’un chef de parti loyal, qui le complète et mobilise une armée. C’est ce que je serai. Ni président par procuration ni président par défaut. Président pour faire gagner ».