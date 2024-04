« Aucun attentat n’a été déjoué » durant le week-end de Pâques, affirme l’entourage de la porte-parole du gouvernement, corrigeant son annonce

Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement.

Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement, a annoncé, mercredi 3 avril, qu’une « tentative de passage à l’acte » avait été déjouéé, mais c'était parler trop vite. « Aucun attentat n’a été déjoué ce week-end », a corrigé son entourage à l’Agence France-Presse (AFP). « Lors de son point de presse, la porte-parole du gouvernement faisait référence aux propos du ministre de l’intérieur de ce week-end qui a annoncé l’arrestation d’un individu début mars qui voulait s’en prendre à des lieux de culte », a-t-on ajouté de même source.

Quelques instants plus tôt, Prisca Thevenot avait annoncé qu’une « tentative de passage à l’acte » avait été déjouée pendant le week-end de Pâques. « Grâce à cette mobilisation (des forces de l'ordre), nous avons pu mettre un arrêt à une tentative de passage à l’acte. Car, oui, il y a des tentatives de passage à l’acte et grâce à la mobilisation de ces hommes et de ces femmes au quotidien, nous pouvons éviter des drames. Ce passage à l’acte a été évité le week-end dernier », avait-elle ajouté.

Le Premier ministre, Gabriel Attal, a relevé de son côté que deux projets d’attentat avaient été « déjoués » depuis janvier, promettant de déployer des « moyens exceptionnels (…) partout sur le territoire » après l’attentat de Moscou. Mme Thevenot a rappelé que « 45 attentats » avaient été « déjoués depuis 2017 », selon le bilan du gouvernement.