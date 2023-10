Attaque du Hamas contre Israël : l'UE suspend son aide au développement aux Palestiniens

Le programme d'aide au développement en cours s'élevait à 691 millions d'euros.

L'Union européenne a suspendu tous les paiements de son aide au développement en faveur des Palestiniens et décidé de réévaluer l'ensemble de ses programmes en cours, a annoncé lundi 9 octobre le commissaire européen Oliver Varhelyi.

«Tous les paiements immédiatement suspendus, tous les projets réexaminés, tous les budgets concernant des projets, y compris pour 2023, reportés jusqu'à nouvel ordre, réévaluation de tout le programme», a indiqué le commissaire hongrois en charge du voisinage et de l'élargissement, sur X. Il a indiqué que le programme d'aide au développement en cours s'élevait à 691 millions d'euros, sans plus de précisions.

«L'ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple marque un tournant. Il n'est pas possible de faire comme si de rien n'était», a encore dit ce commissaire, à la veille d'une réunion extraordinaire d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'UE, convoquée à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël.