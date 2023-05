Assassinat de Samuel Paty : la sœur du professeur a adressé une lettre au président du Sénat Gérard Larcher

Samuel Paty, professeur décapité par l'un de ses élèves.

Dans sa lettre, Mickaëlle Paty demande "des comptes aux personnes responsables de la mauvaise gestion, du traitement erroné de la menace pesant sur son frère et du défaut de prévoyance qui en a découlé, facteurs qui sont à l'origine de sa mort".

Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, a adressé une lettre le lundi 22 mai au président du Sénat Gérard Larcher pour lui demander d’accéder à la demande d’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat de son frère. Dans sa lettre, la soeur du professeur interroge Gérard Larcher sur le drame qu'a pu subir Samuel Paty. "Mon frère n'a-t-il pas rempli sa part du contrat social pour que l'Etat ne lui ait pas assuré sa protection ?", demande-t-elle. Face au verdict rendu par la justice, Mickaëlle Paty ne comprend pas pourquoi son frère n'a pas été mis sous protection. "C'est en vertu de ce 'pourquoi' que, le 6 avril 2022, ma famille a déposé plainte pour non empêchement de crime et non assistance à personne en péril", précise la lettre.

Face à toutes ces interrogations, elle demande donc des comptes auprès de Gérard Larcher. "C'est la raison pour laquelle je souhaite solliciter auprès de votre Chambre la possibilité de demander des comptes aux personnes responsables de la mauvaise gestion, du traitement erroné de la menace pesant sur mon frère et du défaut de prévoyance qui en a découlé, facteurs qui sont à l'origine de sa mort", ajoute-t-elle dans sa lettre. "L’attentat contre mon frère ne ressemble pas aux autres attentats, écrit Mickaëlle Paty, il ne s’agit pas d’un coup de tonnerre dans un ciel serein (…) La descente aux enfers de Samuel aura duré 11 jours, et nul ne pouvait l’ignorer."

L'assassinat du professeur Samuel Paty, qui avait sidéré le monde entier, fera l'objet de deux procès. Les magistrats antiterroristes ont ordonné mardi 16 mai des procès aux assises pour huit majeurs et devant le tribunal pour enfants pour six adolescents. Le 16 octobre 2020, l'enseignant en histoire-géographie de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène. Cet islamiste radicalisé avait été abattu dans la foulée par la police.

À Lire Aussi

Décapitation de Samuel Paty : ils s’y sont mis à 14