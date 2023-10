Arras : Mohammed Mogouchkov était inscrit au fichier des personnes radicalisées depuis février 2021

Mohammed Mogouchkov était inscrit au fichier de signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) dès février 2021.

Mohammed Mogouchkov a poignardé à mort Dominique Bernard, un professeur de français au collège Gambetta à Arras. Trois personnes ont également été blessées dans cette attaque terroriste. L’assaillant Mohammed Mogouchkov était né en Russie et originaire d'Ingouchie. Il était arrivé en France en 2008. Selon des informations de BFMTV, il était surveillé par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) depuis juillet 2023 et fiché S pour radicalisation depuis le 2 octobre.

Mais Mohammed Mogouchkov était en réalité inscrit au fichier de signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) depuis une période bien antérieure, dès février 2021, selon des révélations de BFMTV.

Cet individu avait déjà fait l’objet de deux signalements de la part du lycée Gambetta d’Arras, son ancien établissement scolaire, selon une source locale de l'Education nationale.

D’après BFMTV, en novembre 2020, une professeure du lycée Gambetta avait été agressée verbalement et physiquement par un élève de sa classe, alors qu'elle abordait la mémoire de Samuel Paty, assassiné quelques semaines plus tôt. Dix jours plus tard, l'élève concerné avait été exclu de l'établissement scolaire. Les services de l'Education nationale avaient alors alerté les autorités sur les liens entre cet élève et Mohammed Mogouchkov.

Plusieurs semaines plus tard, cette même enseignante avait porté plainte après avoir été suivie par un individu jusqu'à son domicile, identifié comme Mohammed Mogouchkov, qui avait tenté de l'intimider à plusieurs reprises. Fin décembre 2020, Mohammed Mogouchkov s'était introduit dans la salle de classe de l'enseignante, à la fin de son cours. En février 2021, après un signalement des services de l'Education nationale, Mohammed Mogouchkov avait alors été inscrit au FSPRT.

Un deuxième signalement avait été déposé en avril 2022, époque à laquelle Mohammed Mogouchkov est scolarisé en BTS, en raison d'abstentéisme et de propos tenus en classe.