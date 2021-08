Arnaud Montebourg va lancer sa candidature à l'élection présidentielle début septembre

Arnaud Montebourg

Selon Libération, Arnaud Montebourg "officialisera sa candidature à la présidentielle le 4 septembre dans un discours à Clamecy, dans la Nièvre. L’ancien ministre de l’Economie et du Redressement productif de François Hollande a choisi le jour anniversaire de la proclamation de la IIIe République par Léon Gambetta en 1870 et sa ville natale de Bourgogne pour se lancer dans la course élyséenne".

Et contrairement aux deux précédentes présidentielles, pas question pour l’ancien avocat d’en passer par une primaire dont il avait pourtant été le promoteur lorsqu’il était secrétaire national du PS chargé de la rénovation du parti précise Libération.

Cette fois-ci, adieu le PS : «Il sera un candidat de gauche, indépendant», insiste un de ses proches, cité par Libération, qui l’a convaincu de se lancer, malgré la prolifération des candidatures à gauche en 2022.