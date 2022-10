Après sa rencontre avec le pape, Macron se dit pas pressé de légiférer sur la fin de vie

Macron et le pape

Dans l'avion qui le ramenait de Rome vers Paris, Emmanuel Macron a déclaré au Figaro ne pas être « pressé » de légiférer sur la fin de vie.

Le président s'est montré, par aileurs plus que réservé sur l'idée de faire un référendum sur cette question, qui, rappelle-t-il, ne rentre pas dans le cadre de l'article 11 de la Constitution.

Il a affirmé avoir résisté pendant tout son premier quinquennat à la pression émanant de sa propre majorité pour faire cette loi et affiche une grande prudence. « Je n'ai jamais parlé d'euthanasie, martèle-t-il. Mais il y a des cas de conscience qui se posent, quand il n'y a plus d'espérance, de la douleur et de la déchéance. On n'offre pas à ces familles de cadre. Il faut leur offrir les moyens d'un colloque intime et singulier.»

Emmanuel Macron a exprimé un regret dans la gestion du Covid : "Il y a des gens qui sont morts seuls. Ça a été le plus violent et le plus difficile. On a oublié que la mort était un moment de transition à vivre avec les siens".