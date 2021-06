© MARTIN BUREAU / AFP

Unité du gouvernement

Après leur passe d'armes, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti ont décidé de déjeuner ensemble prochainement

Après leur discussion tendue, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti vont déjeuner ensemble pour apaiser les tensions. L'entourage des ministres de l'Intérieur et de la Justice a tenu à communiquer et a tenté de rassurer sur la bonne entente entre les ministres, après l'échange particulièrement houleux entre les deux hommes avant le Conseil des ministres de mercredi.