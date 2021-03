Une représentante des Verts britanniques propose un couvre-feu pour les hommes à partir de 18 h après la disparition d'une Londonienne âgée de 33 ans

Londres

La baronne Jones de Moulescoomb, membre du Parti Vert propose un couvre-feu à partir de 18 h pour tous les hommes, dans une déclaration devant la Chambre des Lords dont elle est membre, souligne la chaîne d'information britannique Sky News.

La baronne a déclaré qu'une telle décision "rendrait les femmes beaucoup plus sûres et la discrimination de toutes sortes serait atténuée". Cette décalaration fait suite, à la disparition de Sarah Everard, une Londonienne âgée de 33 ans, alors qu'elle rentrait chez elle 3 mars dernier, dans le quartier de Brixton, dans le sud de Londres, depuis la maison d'un ami située dans le quartier de Clapham.

Un corps a été découvert dans un bois, il est en cours d'identification, et un policier suspecté d'enlèvement et de meurtre a été arrêté et incarcéré

La photo du visage de la disparue a fait la Une de la presse britannique depuis plusieurs jours. La baronne estime que sa proposition, si elle était adoptée, rendrait la vie des femmes beaucoup plus sûre et que les discriminations de toutes sortes dont elles font l'objet seraient réduites.