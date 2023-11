Apple devrait payer 13 milliards d'euros d'impôts à l’Irlande, affirme un avocat de l’UE

Une décision qui marque un long feuilleton entre l’Union Européenne, le géant américain de la technologie et le gouvernement irlandais. Il y a trois ans, une décision selon laquelle Apple avait bénéficié d'allégements fiscaux illégaux de la part du gouvernement irlandais a été annulée, avant que l’avocat Giovanni Pitruzzella près la Cour de justice estime que l'affaire devait être réexaminée.

Ce dernier fait valoir qu'une série d'erreurs juridiques avaient été commises et que la décision en faveur d'Apple n'avait pas « évalué correctement la substance et les conséquences de certaines erreurs méthodologiques qui, selon la décision de la Commission, viciaient les décisions fiscales ». Si cet avis juridique ne constitue pas un verdict final et n’est pas contraignant, le tribunal a tendance à souscrire à ces avis dans la majorité des cas.

En 2016, la Commission européenne a décidé qu'Apple avait bénéficié d'un traitement préférentiel injuste de la part du gouvernement irlandais, lui permettant de payer un taux d'imposition bien inférieur à celui des autres entreprises. La Commission a déclaré qu'il s'agissait d'une aide illégale accordée à Apple par l'État irlandais et l'affaire est devenue un symbole des efforts déployés par la Commission pour réprimer ce qu'elle considère comme une évasion fiscale massive de la part des géants multinationaux.