Apple avertit d'une faille de sécurité permettant de prendre le contrôle des iPhone, iPad et Mac

Apple recommande aux possesseurs de certains modèles d'iPhone, iPad et Mac de mettre à jour le logiciel d'exploitation. Une faille de sécurité permettrait de prendre le contrôle de ces appareils.

Apple a recommandé ce vendredi 19 août aux possesseurs de certains modèles d'iPhone, iPad et Mac de mettre à jour le logiciel d'exploitation. Selon la marque, il présente une faille de sécurité permettant de prendre le contrôle de ces appareils. Les iPhone 6 et modèles ultérieurs sont concernés, ainsi que tous les iPad Pro, les iPad de cinquième génération et suivantes, ainsi que les Mac, selon des avis postés sur le site d'Apple et d'après des informations du Parisien.

D’après l’enseigne, dans l'ancienne version du logiciel d'exploitation, « une application peut utiliser du code arbitraire » avec accès indu à l'appareil. Un pirate peut donc exécuter des actions sans autorisation.

« Cette possibilité pourrait avoir été activement exploitée » par des pirates informatiques, selon Apple, qui n’a pas donné davantage de précisions.

Cette faille de sécurité serait aussi exploitable par le biais de « contenu internet conçu avec malveillance ».

Apple incite donc les utilisateurs à télécharger la version 15.6.1 du logiciel d'exploitation iOS pour les iPhone, son pendant iPadOS 15.6.1 pour iPad et macOS Monterey 12.5.1 pour les ordinateurs Mac.

Ces failles ont été signalées par des chercheurs anonymes, selon les précisions d’Apple.

Apple attache beaucoup d’importance à la protection des données personnelles et à la cybersécurité. En avril 2021, la firme avait transformé l’écosystème de l’iPhone en obligeant les applications à demander à l’utilisateur s’il acceptait que des données soient recueillies sur son utilisation d’autres applis et sur Internet.

Cette modification du système d’exploitation iOS a privé d’outils précieux les applications très dépendantes de la publicité, notamment Facebook ou Snapchat, qui ont perdu des revenus publicitaires de ce fait.