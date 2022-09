Bananes en Martinique

Plus de 500 tentatives d'homicides en un an dans l'arc Antilles-Guyane

Les homicides et tentatives d'homicides explosent en Martinique, Guadeloupe et Guyane française, sur fond de trafics de drogue endémiques et de circulation d'armes de tous calibres selon Le Figaro.

La procureure de Fort-de-France, Clarisse Taron, déplore dans sa juridiction «un usage d'arme à feu tous les deux jours en moyenne, qu'il s'agisse de vol à main armée, de violences avec arme, de tentative d'homicide ou de meurtre». Et la Martinique n'est pas un cas isolé.

En Guadeloupe, toutes ces infractions criminelles ont augmenté de 79% en un an (sur 12 mois glissants). Les faits enregistrés par la police et la gendarmerie sont ainsi passés en un an de 120 à 215, dont 177 tentatives d'homicide.

Dans l'arc Antilles-Guyane, le taux de criminalité pour ces infractions atteint le niveau effarant de 65,4 faits pour 100.000 habitants. C'est près de neuf fois plus que la moyenne nationale (7,6 pour 100.000 habitants), cinq fois plus que dans la bouillante Seine-Saint-Denis (13,1 pour 100.000 habitants). Du jamais vu.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre ce vendredi, en Guyane, puis en Martinique, avec ses homologues de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et des Comptes publics, Gabriel Attal, pour proposer des solutions aux élus qui l'ont interpellé.