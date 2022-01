Primaire de la gauche : le Parti Socialiste désavoue Anne Hidalgo

Anne Hidalgo

Mauvaise nouvelle (encore une) pour Anne Hidalgo. Alors qu’elle tente déjà péniblement de relancer sa campagne — elle doit notamment présenter son programme demain — voilà que la candidate du PS est en train de perdre le soutien inconditionnel du…. PS estime le site Politico.

C’est en tout cas la question qui se pose au vu des débats qui ont eu lieu trois heures durant, hier soir, entre les membres du bureau national du parti.

Olivier Faure, a “donné le la”, dixit un participant à Playbook, en défendant d’entrée de jeu le principe de la primaire populaire. La grande majorité des déclarations — tout se passait en visio — qui ont suivi mettaient en avant un souci de cohérence

Ceci alors que le 8 décembre dernier, à la stupéfaction générale Hidalgo appelait dans le 20h de TF1 à l’organisation d’une primaire de la gauche.

Sauf qu’un mois de campagne et de refus catégoriques de Jadot plus tard, la maire de Paris a dû faire marche arrière toute, la semaine dernière. Hidalgo répète donc désormais à qui veut l’entendre qu’elle ira “au bout” mais n’envisage plus de participer à la primaire