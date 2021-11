Amende de 2,4 milliards d'euros infligée par la Commission européenne à Google confirmée en appel

Google

Mais Google peut encore faire appel de la décision devant la plus haute juridiction de l'Union européenne, la Cour de justice européenne

Dans une décision majeure (fichier PDF) qui renforce les efforts de l'Union européenne pour réprimer les plus grandes entreprises technologiques du monde, Google a perdu mercredi un appel demandant l'annulation d'une décision antitrust historique des régulateurs européens contre le géant de l'Internet analyse le New York Times.

La décision du Tribunal basé à Luxembourg concernait une décision de 2017 de la Commission européenne, la branche exécutive du bloc, infligeant une amende de 2,4 milliards d'euros (environ 2,8 milliards de dollars) à Google pour avoir accordé un traitement préférentiel à son propre service d'achat de comparaison de prix par rapport aux services concurrents.

Tout n'est pas terminé pour autant : Google peut faire appel de la décision devant la plus haute juridiction de l'Union européenne, la Cour de justice européenne.

Dans un contexte de soutien croissant à la réglementation des grandes plateformes technologiques aux États-Unis et dans l'Union européenne, les tribunaux joueront un rôle central pour déterminer jusqu'où les gouvernements pourront aller lorsqu'ils interviennent dans l'économie numérique. Aux États-Unis, Google fait face à un procès du ministère de la Justice pour comportement anticoncurrentiel et Facebook en fait face à un autre de la Federal Trade Commission ajoute le New York Times.