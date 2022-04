Char russe

"Un tireur d'élite dans un gratte-ciel a tiré sur quiconque bougeait. D'autres soldats ont torturé, violé et exécuté des civils dans des sous-sols ou des arrière-cours." écrit le New York Times dans une longue enquête qui décrit, photos à l'appui, le sadisme des soldats soldats russes à Boutcha dans la banlieue de Kiev.

Nous avons visité Boutcha, documenté des dizaines de meurtres de civils, interrogé des dizaines de témoins et suivi des enquêteurs locaux pour découvrir l'ampleur des atrocités russes.

Les journalistes et les photographes du New York Times ont passé plus d'une semaine avec des responsables municipaux, et des dizaines de témoins à Boutcha, découvrant de nouveaux détails sur des atrocités de type exécution contre des civils.

Le New York Times a vu les corps de près de quarante personnes là où elles ont été tuées – dans leurs maisons, dans les bois, ou brulées dans un parking – et a appris l'histoire de bon nombre de leurs décès. Le New York Times a également vu plus de 100 corps dans une fosse commune et dans le cimetière de la ville.