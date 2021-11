Allocution de Macron : Les annonces du président approuvées par les français, qui voient un candidat en campagne

Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro réalisé dans la foulée de la prise de parole du chef de l'État, les Français ont perçu un candidat en campagne et ont approuvé ses annonces

Lors de son allocution télévisée du mardi 9 novembre, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la recrudescence du nombre de cas de coronavirus. Mais il en a également profité pour présenter son bilan et proposer ses mesures en vue d'un nouveau quinquennat.

Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, 64% des Français ont estimé que cette allocution avait des airs de campagne présidentielle.

Augmentation du salaire des soignants et du nombre de postes d'infirmiers, prolongation des prêts garantis par l'État, augmentation du pouvoir d'achat, recrutement de 10 000 policiers et gendarmes... Le président en a profité pour vanter son bilan, sans manquer de rappeler que «les résultats sont là», et qu'il demeurait «lucide sur le travail qui reste à faire».

Sa posture de candidat non-déclaré semble nuire à la confiance qui lui portent les français. Depuis sa dernière allocution en juillet, ils ne sont plus que 45% à estimer qu'il dit la vérité. Plus de la moitié d'entre eux (51%) jugent qu'il ne comprend pas les préoccupations de ses concitoyens.

Pourtant, sa décision de suspendre les allocations chômage pour les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas en recherche active est considérée comme une bonne décision par 72% des personnes interrogées. Conçernant la réforme des retraites, 66% des français approuvent le choix du président de ne pas relancer ce débat avant l'élection de 2022. Une décision divise, celle de conditionner la validité du passe sanitaire à une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans: 53% des sondés y sont favorables.

