Alimentation : le gouvernement promet de «casser les prix du quotidien» pour lutter contre l'inflation

Emmanuel Macron a demandé aux groupes de la grande distribution de contenir leurs marges pour lutter contre l'envolée des prix alimentaires.

Sans annoncer de mesure concrète, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a promis mercredi de «casser les prix du quotidien» pour lutter contre la flambée des prix. «On veut que chacun prenne sa part», a affirmé Olivier Véran sur BFMTV et RMC, rappelant qu'Emmanuel Macron avait demandé samedi aux groupes de la grande distribution de contenir leurs marges pour lutter contre l'envolée des prix alimentaires.

Les négociations commerciales s'achèvent mercredi entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs de l'agro-industrie. Les discussions, houleuses, présagent de nouvelles hausses de prix, alors que l'inflation a rebondi à 6,2% sur un an en février, dont 14,5% pour les seuls produits alimentaires, selon l'Insee. «Le gouvernement agit. On fait en sorte que les prix soient cassés sur les produits du quotidien», a assuré Olivier Véran, soulignant que des discussions sont en cours à Bercy.