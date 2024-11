Mémoire

Algérie : Macron reconnaît que le dirigeant du FLN Larbi Ben M'hidi a été «assassiné par des militaires français» en 1957

Dans un communiqué, le président de la République a réitéré en ce 1er novembre son souhait de «regarder l'Histoire de la colonisation et de la Guerre d'Algérie en sa vérité, dans le but d'aboutir à la constitution d'une mémoire apaisée et partagée.»