Alexeï Navalny condamné à neuf ans de détention

Alexeï Navalny vu sur un écran via une liaison vidéo pendant le verdict de son procès pour détournement de fonds et outrage à la cour à la colonie pénitentiaire IK-2 dans la ville de Pokrov, Russie, 22 mars 2022.

Il est l’opposant le plus célèbre de Russie. Selon des journalistes de l’AFP présents à l’audience, Alexeï Navalny a été condamné ce jour à 9 années de détention supplémentaire, alors que le détracteur du Kremlin est déjà emprisonné depuis un an.

En plus de cette peine d’emprisonnement, la juge Margarita Kotova a ajouté à cette peine un an et demi de liberté surveillée et 1,2 million de roubles d’amende, soit environ 10 000 euros.

Alexeï Navalny devra purger sa peine dans une « colonie pénitentiaire de régime sévère ». Il était accusé d’avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption et « d’outrage au tribunal » au cours d’un précédent procès.