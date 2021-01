Agression de Yuriy : 9 suspects mis en examen, 5 incarcérés

La justice avant dans l'affaire de l'agression du jeune Yuriy, laissé pour mort après un lynchage par une bande d'une dizaine de délinquants le 15 janvier. Neuf suspects ont été mis en examen le samedi 30 janvier dans la soirée. Cinq d’entre eux – quatre mineurs et un majeur – ont été placés en détention provisoire ; les quatre autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

"Les neuf personnes présentées au juge d’instruction samedi ont été mises en examen pour les infractions visées par le parquet à leur égard lors de l’ouverture de l’information judiciaire", a déclaré à l’Agence France-Presse une source judiciaire, dimanche 31 janvier. Le parquet de Paris avait ouvert une information judiciaire pour « tentative d'assassinat » et « complicité de tentative d'assassinat », « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime » et « vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ». Plus précisement, cinq personnes sont mises en cause pour « tentative d’assassinat » et une sixième pour « complicité » de ce crime.

Jeudi et vendredi, les enquêteurs du 3e DPJ (District de police judiciaire) en charge de l'enquête avaient placé en garde à vue au total 11 personnes, dont quatre s'étaient rendus d'eux-mêmes à la police. Deux des gardés à vue ont été mis hors de cause.

Selon l'enquête, les neuf mis en examen ont "constitué un groupe afin de préparer une action collective violente à l’égard d’un autre groupe de personnes en réaction à une précédente rixe", qui a eu lieu le 10 janvier dans le 15e arrondissement de Paris. Une enquête distincte a été ouverte pour cette agression.

En réaction à cette agression ultra-violente, la Mairie de Paris, la préfecture de police, le rectorat et le parquet de Paris ont annoncé un prochain renforcement de la "stratégie anti-rixes". Elle passe par une coopération avec les communes limitrophes et une augmentation du nombre de médiateurs.