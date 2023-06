Afghanistan : après les avoir détruits en 2001, les talibans font payer la visite des Bouddhas de Bamiyan

Les archéologues, très prudents à ce sujet, estiment que ces statues colossales et l'ensemble des travaux sur le site ont été réalisés entre 300 et 700 après JC.

Les talibans espèrent attirer les touristes et redorer leur image internationale.

Les autorités talibanes ont mis en place une billetterie au pied de la plus grande des deux statues de Bouddha, sur le site de Bamiyan, selon le Washington Post. Le prix du ticket ? 58 centimes pour les Afghans et 3,45 dollars pour les étrangers.

En 2001, les talibans avaient détruit ces deux statues - qui auraient été réalisées entre entre 300 et 700 après JC - à coups d'explosifs et de canons antiaériens, considérant que c'étaient des faux dieux. Ces deux Bouddhas monumentaux s'élevaient à 38 et 55 mètres de hauteur. Aujourd’hui, seules les excavations de la falaise dans lesquelles ils étaient sculptés sont encore visibles.

Le vice-ministre de la Culture des talibans, Atiqullah Azizi, a récemment réaffirmé l'importance que revêt, selon lui, le site de Bamiyan pour le gouvernement. Il a ajouté que plus de 1000 gardes ont été affectés à la protection du patrimoine culturel à travers l'Afghanistan, afin de restreindre l'accès aux sites et de superviser la vente des billets.

L'année dernière, 200.000 touristes ont visité cette province, selon Saifurrahman Mohammadi, directeur de l'information et de la culture pour le gouvernement régional des Talibans, qui souligne que cette initiative pourrait améliorer le niveau de vie des habitants, qui vivent principalement de l'extraction du charbon et de l'agriculture de subsistance.