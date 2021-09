Afghanistan : une fuite de données révèle le nom de 250 traducteurs afghans, mettant leur vie en danger

Un membre du Fateh taliban, une unité des "forces spéciales", monte la garde devant l'ambassade des États-Unis en Afghanistan, affichant un drapeau taliban à Kaboul le 8 septembre 2021.

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a ouvert une enquête et s'est excusé après la divulgation par erreur de données personnelles d'interprètes afghans ayant travaillé pour les forces britanniques et cherchant à s'installer au Royaume-Uni. Selon les informations de la BBC, les adresses mails de plus de 250 Afghans qui cherchent à quitter leur pays pour le Royaume-Uni ont été copiées par erreur dans un e-mail du ministère de la Défense. Ce message permettait à tous les destinataires de ce courriel de voir leurs noms et les photos parfois associées.

Le ministre de la Défense, Ben Wallace, a précisé qu'après cette erreur, un second email avait été envoyé conseillant aux destinataires de supprimer le message précédent et de modifier leurs adresses e-mails. Une enquête a été ouverte et une personne a été suspendue dans l'attente des résultats.

Plusieurs personnalités politiques ont critiqué le gouvernement britannique après cet incident, en évoquant les risques potentiels pour les interprètes afghans qui cherchent à quitter leur pays depuis la prise de pouvoir des talibans le mois dernier.

Depuis le lancement du programme britannique ARAP, destiné à faire venir au Royaume-Uni le personnel local employé en Afghanistan, près de 68.000 Afghans se sont portés candidats au départ.

