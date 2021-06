Après un attentat à Kaboul

En Afghanistan, c’est une stratégie d’encerclement et d’attente. Chaque jour, les talibans attaquent des postes de l’armée afghane et se rapprochent de grandes villes, jusqu’à les isoler. Un quadrillage du territoire qui n’épargne pas la capitale, Kaboul, en passe d’être ceinturée selon Libération.

La dégradation de la situation pousse des ambassades occidentales au départ. L’Australie a déjà annoncé la fermeture de la sienne.

La France, elle, garde son ambassade ouverte. Pour l’instant, en tout cas, et en service minimum. Seuls resteront quelques employés, Paris ayant proposé au personnel afghan et à leur famille, soit environ 600 personnes, des visas. La quasi-totalité a accepté et environ 200 sont déjà arrivées en France. La décision a ulcéré les ONG françaises qui n’avaient pas été prévenues. «C’est un très mauvais signal, cela veut dire que la France abandonne le pays. », explique une directrice d’ONG citée par Libération.