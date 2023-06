Affaire du photomontage sexuel : les époux Balkany sont relaxés

Le tribunal correctionnel de Nanterre a prononcé la relaxe des époux Balkany dans le cadre de l'affaire du photomontage à caractère sexuel.

L’ancien maire LR de Levallois-Perret et l’ancienne première adjointe ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Nanterre, ce 6 juin. David-Xavier Weiss leur reprochait la diffusion d’images pornographiques de sa personne, via des photomontages. L’actuel premier adjoint de Levallois était proche du couple, avant de devenir un adversaire politique. L’expertise n’a pas prouvé que les images en question étaient des photomontages, selon des informations de France 3 Régions.

"La preuve qu'il y ait eu un photomontage n'est pas suffisamment démontrée", a expliqué le président de la 14e chambre du tribunal pour justifier la relaxe. "Cette décision vient rétablir l'honneur de nos clients qui a été injustement sali", a réagi devant la presse Me Robin Binsard, qui représente M. et Mme Balkany avec Me Romain Dieudonné. "C'est un désaveu pour le ministère public qui a poursuivi les époux Balkany dans ce dossier contre tout bon sens, alors que tout démontrait qu'aucun délit ne pouvait leur être reproché".

Lors de l'audience, en avril, le parquet avait requis 10.000 euros d'amende contre l'ancien maire de Levallois-Perret (entre 1983 et 1995 puis 2001-2020) et contre son épouse, qui a également été sa première adjointe. David-Xavier Weiss avait retiré sa plainte, initialement déposée pour divulgation d'un document à caractère sexuel et sa constitution de partie civile, avant l'audience.

Depuis leur départ de la mairie de Levallois en 2020, les Balkany multiplient les critiques sur les réseaux sociaux contre la nouvelle équipe municipale. Isabelle Balkany sera jugée en juillet 2024 pour des propos diffamatoires tenus sur Facebook contre la maire Agnès Pottier-Dumas.