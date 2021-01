Crédits Photo: Christophe ARCHAMBAULT / POOL / AFP

Alexandre Benalla

Ex-chargé de mission à l'Elysée, Alexandre Benalla sera jugé par un tribunal correctionnel pour "faux" et "usage de faux" et "usage public et sans droit de documents justifiant d'une qualité professionnelle".

la justice met en cause Benalla pour l'utilisation de deux passeports diplomatiques, et pour "faux et de son passeport de service, utilisés pour voyager en Afrique et en Israël, où il entamait sa reconversion en tant que consultant international en sécurité souligne l'AFP citée par le Point.

Benalla avait d'abord déclaré devant le Sénat qu'il avait laissé ces passeports dans son bureau en quittant l’Elysée, puis il avait reconnu qu'il les avait repris et utilisés avant de les rendre

L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est toutefois soupçonné d'avoir utilisé une vingtaine de fois ses deux passeports diplomatiques et son passeport de service entre le 1er août et le 31 décembre précise BFM TV.